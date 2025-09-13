انت الان تتابع خبر السر بـ"القائمة السوداء": كشف أسباب "تحرير تسوركوف".. والأخيرة "تشكو الفصائل" لنتنياهو! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال بوهلر لوسائل اعلام إسرائيلية، انه "أحضرناها إلى السفارة الأمريكية، وكانت متأثرة للغاية، وأعربت عن امتنانها العميق للرئيس ترامب، وفهمتُ أنها تعرضت للتعذيب، وأن الحياة في الأسر لم تكن سهلة".



وأكد المبعوث أن إطلاق سراحها جاء بعد تفهم واضح من جانب الجهة الخاطفة والحكومة العراقية على جدية الولايات المتحدة، فيوم الجمعة، وقّع الرئيس أمرًا رئاسيًا ينص على إجراءات عقابية لأي شخص يخطف مواطنًا أمريكيًا أو حليفًا له، وقد جاء إطلاق سراحهم لأن الجميع أدرك أن الرئيس جاد عندما يهدد".

وكان ترامب قد وقع مرسوما بوضع البلدان التي تعتمد "دبلوماسية الرهائن" على القائمة السوداء، أي تلك التي تختطف اميركيين او حلفائهم او تتهاون مع خطفهم، وتشمل العقوبات لهذه الدولة عقوبات صارمة تستهدف المسؤولين الحكوميين الضالعين في عمليات الاحتجاز، حظر دخول هؤلاء المسؤولين إلى الولايات المتحدة، إمكانية منع المواطنين الأميركيين من السفر إلى الدول المعنية، وهو إجراء يشابه الحظر المفروض حالياً على السفر إلى كوريا الشمالية".

وفي ذات السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الحكومة العراقية قولهما إن إطلاق سراح الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف لم يتم بموجب أي اتفاق أو صفقة، بل نتيجة ضغوط مورست على "الخاطفين".

وقال أحد المصدرين إن "الجهة الخاطفة أفرجت عنها دون مقابل، ولم تُعقد أي صفقة، في حين أكد المصدر الثاني أن الإفراج لم يتضمن "أي مبالغ مالية أو تبادل سجناء".

من جانبها قالت تسوركوف خلال حديث لها مع نتنياهو، انها "مرت بظروف صعبة، وتعرضت للتعذيب في العراق"، بينما رد عليها نتنياهو: "لقد عملنا بجدٍّ كبيرٍ من أجل عودتكِ، وحشدنا عمليةً مكثفةً ومركزةً بالتعاون مع الولايات المتحدة، نشكرهم على مساعدتهم، سررنا برؤيتكِ في المنزل، وسعداءٌ بتواجدكِ هنا".

وقالت تسوركوف لنتنياهو: "حالتي تكشف عن الوضع الراهن في البلاد، التي تعاني من آثار الفصائل التي تضر بحياة آلاف الأبرياء، أنا واحد منهم، ولكن هناك كثيرون غيري، آمل بشدة أن تتحركوا أنتم والمجتمع الدولي بشأن هذه القضية لوضع حد لها".

ردّ عليها نتنياهو: "أنتِ محقة، هذه مشكلة خطيرة - إيران تسعى للسيطرة الكاملة على العراق، وفضلاً عن معاناة السكان، تستغلّها لمهاجمة إسرائيل، أقول هذا لأخيكِ أيضاً، إنه موجود - أهم ما يمكنكم فعله كعائلة الآن هو تلقي العلاج، الجسدي والروحي، آمل أن تجدوا القوة العقلية والجسدية للتعافي".

وتم نقل تسوركوف من العراق الى قبرص ثم الى الأراضي المحتلة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية والجيش الإسرائيلي.