انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد للأمم المتحدة ضرورة تجنيب المنطقة الحروب والأزمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان. وجرى استعراض التعاون الثنائي بين العراق والمنظمة الدولية، ولاسيما في برامج الاقتصاد والتنمية والمناخ والبيئة، في ضوء الاتفاق على إنهاء مهمة بعثة اليونامي نهاية العام الحالي".وتناول اللقاء "البحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان على غزة، ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى القطاع، وما يسببه من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، عبر محاولات الكيان الصهيوني توسيع دائرة الحرب، واستهدافه دولاً عربية وإسلامية، وآخرها دولة قطر الشقيقة".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والأزمات، مشيراً إلى أهمية تقوية التواصل والحوارات إقليميا ودوليا؛ لإيجاد حلول للخلافات والأزمات".

