انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد متابعة تنفيذ المشاريع وملف المستحقات المالية للمقاولين وتأمين تسديدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استقبل رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي".وأشار السوداني إلى "دعم الحكومة للقطاع الخاص، بوصفه شريكاً في إيجاد الحلول التنموية، وتقديم كل التسهيلات التي تساعد في تنفيذ المشاريع المهمة والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى البنى التحتية والخدمية، وعززت مسار التنمية في البلاد".وأكد السوداني، وفقاً للبيان، "حرصه على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها، وكذلك متابعة ملف المستحقات المالية للمقاولين، وتأمين تسديدها".