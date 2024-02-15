اليابان | المعالم السياحية في اليابان... تعرف على أهم الأماكن السياحية التي لا يمكن تفويتها في اليابان

استطلاع للرأي حول أشهر المعالم السياحية في طوكيو. في هذا الموضوع نعرض لكم بعض أهم الأماكن السياحية الأكثر الشعبية من وجهة نظر الزوار الأجانب لليابان.

قامت شركة ”موف“ ومقرها شيبويا، والتي تدير موقع ”هونيتشي لابو“ المخصص للأعمال المتعلقة بالسياحة الوافدة إلى اليابان، بتحليل تقييمات السياح باللغات الأجنبية لـ 400 موقع سياحي في طوكيو والمحافظات المجاورة لها، تشيبا، سايتاما، وكاناغاوا، لتجميع تصنيفها الخاص بأكثر الأماكن جاذبية وشعبية بين الزوار الأجانب. تم إجراء الدراسة من 18 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتم استخراج المعلومات من 2،756 تقييمًا باللغات الأجنبية تم نشرها علنًا على خرائط غوغل.

بين المواقع الشهيرة في طوكيو كانت ”ديزني لاند طوكيو“، ومعبد ”سينسوجي“، وتقاطع ”شيبويا“ الشهير. ومع ذلك، يعتبر متحف الفن الرقمي الشهير ”تيم لاب بلانتس“ واحدًا من أكثر الأماكن شعبية. يتجول الزوار في هذا المتحف حفاة للاستمتاع بتجربة فريدة تعتمد على جميع حواسهم. وقد استقبل المتحف العديد من المشاهير المحليين والعالميين منذ افتتاحه، مما جعله واحدًا من أبرز الوجهات الفنية التي اشتهرت في المدينة.

إن مشاهدة مجموعات الأعمال الفنية في ”تيم لاب بلانتس“ توفر تجربة ممتعة وملهمة للحواس. خلال هذه التجربة الاستثنائية، يتجول الزوار بين المعروضات حافيي الأقدام.

في ”منطقة الحديقة“، ينقلك الفن إلى عالم مثير يضم أكثر من 13 ألف زهرة أوركيد حية في عمل فني يحمل اسم ”حديقة الزهور الطافية: أنا والزهور من أصل واحد، وأنا والحديقة كيان واحد“. زهور الأوركيد تتفاعل مع اقتراب الأشخاص منها، حيث تطفو لتشكل مساحة حولك، مما يخلق تجربة فريدة تأسر جميع حواسك.

في ”منطقة الماء“، تحتوي على عدة مساحات فنية تمكن الزوار من المشي حافيي القدمين بين الأعمال المعروضة. يمكنك التفاعل مع أسماك الكوي الرقمية والأعمال الفنية باستخدام هاتفك الذكي أو حتى بمجرد لمسها، مما يضيف بعدًا إضافيًا لتجربتك الفنية.

أظهرت نظرة على الترتيب حسب لغة التقييم (الإنكليزية، الصينية المبسطة والصينية التقليدية، الكورية، والتايلاندية) كان الأكثر جذبًا ”تيم لاب بلانتس“ بالنسبة للغتين الإنكليزية والتايلاندية. وكانت طوكيو ديزني لاند في هي الأكثر شعبية للصينية التقليدية والكورية، في حين كان الحي الصيني في يوكوهاما هي الخيار الأول للصينية المبسطة.

بالنسبة لجميع اللغات الخمس، كان ”تيم لاب بلانتس“ و”سينسوجي“ ضمن أفضل 10 مواقع. كما حظيت حديقة ”شينجوكو غيون الوطنية“ و”معبد ميجي“، بإشادة كبيرة في التقيم بشكل عام..

في حين أن العديد من الأماكن العشرة الأولى المذكورة كانت مواقع سياحية في وسط طوكيو، كان هناك أيضًا عدد من المواقع في يوكوهاما وكاماكورا في محافظة كاناغاوا في التصنيفات المختلفة، بالإضافة إلى موقع واحد من محافظة سايتاما. بالنسبة للكورية، تم تصنيف وجهتين سياحيتين مميزتين ضمن المراكز العشرة الأولى، وهما متحفان: متحف نيزو والمتحف الوطني للفن الغربي.



حديقة الزهور العائمة في ”تيم لاب بلانتس“. (© تيم لاب)

اللغة الإنكليزية

تم إعداد البيانات بواسطةNippon.com، بناءً على بيانات من شركة موف.

اللغة الصينية المبسطة

تم إعداد البيانات بواسطةNippon.com، بناءً على بيانات من شركة موف.



حي الصيني في يوكوهاما. (© بيكستا)



مستودع الطوب الأحمر في يوكوهاما. (© بيكستا)

اللغة الصينية التقليدية

تم إعداد البيانات بواسطةNippon.com، بناءً على بيانات من شركة موف.



غوتوكوجي في منطقة سيتاغايا في طوكيو معروفة باسم معبد مانيكي نيكو (© بيكستا)

اللغة الكورية

تم إعداد البيانات بواسطةNippon.com، بناءً على بيانات من شركة موف.



الممر المؤدي إلى مدخل متحف نيزو في طوكيو. (© بيكستا)



الحديقة اليابانية في متحف نيزو (© بيكستا)

تايلاند

تم إعداد البيانات بواسطةNippon.com، بناءً على بيانات من شركة موف.



تمثال بوذا العظيم في كاماكورا (© بيكستا)



الممر الجنوبي إلى حديقة شينجوكو غيون الوطنية. (© بيكستا)

(النص الأصلي باللعة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: معبد سينسوجي في منطقة أساكوسابطوكيو. (© رويترز)