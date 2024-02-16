اليابان | «كيساراغي»... تعرف على الفعاليات اليابانية السنوية التقليدية في فبراير

يزخر شهر فبراير/شباط بالعديد من الفعاليات التقليدية من بينها الاحتفال بـ ’’هاتسو أوما‘‘ في معابد إيناري، وأسواق لبيع الدمى والطبول، ومراسم بوذية لإبر الخياطة المكسورة.

القرع على الطبول للتجارة

يطلق على فبراير/شباط تقليديا اسم كيساراغي، ويشتهر هذا الشهر بتقليد ”سيتسوبون“، حيث ترمى حبوب الفاصولياء لطرد الشياطين، بالإضافة إلى عدد كبير من التقاليد والعطلات الأخرى التي يعود تاريخها إلى قرون مضت. وعادة ما يشهد هذا الشهر تباطؤا اقتصاديا بسبب تراجع الإنفاق بعد البذخ الكبير في بداية العام الجديد. يطلق على المشاعر السلبية بشأن الأعمال التجارية اسم ”نيبّاتشي“ وهذه الكلمة تكتب بحرفي كانجي يعنيان الرقمين 2 و 8 في إشارة إلى الشهرين الثاني والثامن، وفي كلا الشهرين تتأثر الأعمال بسبب عطلات كبرى (رأس السنة الجديدة لشهر فبراير/شباط، واحتفال أوبون لشهر أغسطس/آب).

كان البائعون في الماضي الذين يعانون من الكساد يتطلعون إلى تدخل إلهي لتنشيط الأعمال التجارية في شكل ”هاتسو أوما“ وهو أول ”يوم للحصان“ في شهر فبراير/شباط. يرتبط هاتسو أوما بمعابد ”إيناري (إلهة الأرز والحبوب المعروفة برسلها الثعالب)“، ويحتفل به في معابد إيناري الشينتوية في جميع أنحاء اليابان. ومن المعتقد أن هذا التقليد بدأ في القرن الثامن كطقوس لوفرة المحاصيل. وتجذر هذا التقليد في فترة إيدو (1603-1868) بين التجار الذين كانوا يصلون لإيناري من أجل النجاح في الأمور التجارية.

يوافق هاتسو أوما إما الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر. وكانت تقام في الماضي مجموعة متنوعة من الفعاليات التقليدية الأخرى في الفترة التي تسبق هذا اليوم، وكان أكثرها صخبا وصول تجار الطبول في يوم 25 يناير/كانون الثاني تقريبا. وكان هؤلاء الـ”تايكو أوري“ يروجون لبضائعهم للعملاء عن طريق القرع على الطبول بينما كانوا يشقون طريقهم في الشوارع. كان الأطفال ينجذبون بطبيعتهم إلى هذا المشهد الصاخب، حيث كانوا يتبعون بائعي الطبول ويشكلون موكبا يجوب الأحياء، ويبلغ ذروته عند معبد إيناري المحلي.



كان احتفال هاتسو أوما فعالية مثيرة للأطفال. يافعون فضوليون يشاهدون بفارغ الصبر بائع طبول وهو يعرض بضاعته، كما يوضحه عمل كيكوتشي كيئيتشيرو بعنوان ”كتاب مصور لعادات وآداب إيدو“ (بإذن من مكتبة البرلمان القومية).

وهناك من كان ينضم إلى بائعي الطبول وهم باعة متجولون لـ ”نوبوري“ وهي لافتات تقليدية مثبتة على أعمدة من الخيزران (يمكن رؤية أشكال حديثة منها ترفرف خارج المتاجر والمطاعم والمؤسسات الأخرى للدعاية). وكانت تلك الأشياء أيضا لا تقاوم بنفس القدر بالنسبة للأطفال الذين كانوا يلوحون برايات نوبوري بينما يسيرون أمام موكب من أقرانهم وبائعي الطبول. ويقال إن مثل هذه المشاهد المفعمة بالحيوية قد ظهرت في الأحياء المحيطة بالعاصمة، ما حول هاتسو أوما إلى مناسبة مفضلة للأطفال.

وازدهرت في فترة إيدو ”إيما (ألواح خشبية مزينة بصورة حصان تستخدم كنذور)“. وكانت تباع في معابد إيناري بالتزامن مع هاتسو أوما، وكانت تحظى بشعبية خاصة بين الطبقات العامة. تصور مطبوعة شهيرة لفنان أوكييو-إي أوتاغاوا كونيسادا الأول (1786-1864) بدفءٍ الأمهات وأطفالهن وهم يعرضون إيما في معبد أوجي إيناري، والذي كان آنذاك واحدا من أكثر المعابد شعبية بين آلاف معابد إيناري الكبيرة والصغيرة التي كانت تنتشر في جميع أنحاء إيدو (طوكيو الآن). ولا يزال أوجي إيناري موقعا مفضلا لسكان طوكيو المعاصرين للاحتفال بيوم هاتسو أوما.



أمهات وأطفال – أحدهم يحمل راية نوبوري – في مطبوعة لكونيسادا بعنوان ”هاتسو أوما في معبد أوجي إيناري“ (بإذن من مكتبة البرلمان القومية).

كان معبد أوجي إيناري أيضا سوقا لبيع طائرات ورقية يقام حوالي هاتسو أوما. وإلى جانب كون تلك الطائرات الورقية ”تاكو“ ألعابا شهيرة، كانت تعتبر في أحد الأوقات أداة ميمونة مرتبطة بالوقاية من الحرائق. فقد كانت العاصمة إيدو تشتهر بحرائقها، وكانت الطائرات الورقية تعبر عن الرغبة في ”التقاط“ الرياح لمنعها من نشر النيران في جميع أنحاء المدينة.

اليوم الثاني ”ني نو أوما“ والثالث ”سان نو أوما“ للحصان في فبراير/شباط أيضا من الأيام المهمة، على الرغم من عدم احتفال جميع معابد إيناري بهما. فعلى سبيل المثال، يحتفل معبد فوشيمي إيناري في كيوتو – المعبد الرئيسي لعشرات الآلاف من المعابد المكرسة لإيناري – بهاتسو أوما فقط. هناك الآن عدد قليل من المعابد التي تتبع الحساب التقليدي وتقيم الاحتفالات في أوائل شهر مارس/آذار، وهو ما يوافق الشهر الثاني من التقويم القمري.

مراسم تأبينية للإبر

من التقاليد المميزة لشهر فبراير/شباط والتي لا تزال متبعة حتى اليوم هي ”هاري كويو“ وهي مراسم تذكارية لإبر الخياطة المستعملة. تقام هذه المراسم في معابد بوذية وشينتوية مخصصة، بالإضافة إلى المدارس التي تُعلَم فيها الخياطةـ وعادة ما تتضمن غرز إبر غير حادة أو مكسورة أو غير صالحة للاستعمال في لوح كبير من التوفو.



تدفن الإبر المنحنية والمكسورة في قطعة توفو. كما تستخدم في بعض المراسم مادة كونياكو الجيلاتينية بدلا من خثارة الفول (© بيكستا).

تقام مراسم ”هاري كويو“ في 8 فبراير/شباط، وهو يوم يشير تقليديا إلى عودة العمل إلى طبيعته بعد الصخب والضجيج بسبب دخول العام الجديد. يسمى هذا التقليد بـ ”كوتوهاجيمي“ وهو متجذر في المجتمع الزراعي، لكن الخياطين الذين يبقون مشغولين طوال العام، يستغلون يوم عطلة للتعبير عن احترامهم للأداة التي تلعب دورا محوريا في أعمالهم.

يصف قاموس مصور للمهن نُشر لأول مرة في عام 1690 بعنوان ”جينرينكينموزوي“ الجانب الأكثر شرا لهاري كويو. فوفقا لهذا القاموس يستغل عديمو الضمير مراسم التأبين تلك كذريعة لخداع الخادمات والفتيات الصغيرات لكسب المال منهن عن طريق التهديد بأن تلحقهن اللعنة ما لم يظهرن احتراما ويقدمن قرابين لإبرهن المكسورة.



يصور قاموس جينرينكينموزوي رجلا من المفترض أنه صانع إبر أو خياط يحمل بيديه دمية تستخدم لجمع الإبر القديمة، وينضم إلى كاهنين يؤديان مراسم هاري كويو. غالبا ما كان يتم الضغط على الشابات لدفع أموال لإتمام مثل هذه المراسم التذكارية (بإذن من مكتبة البرلمان القومية).

لا تزال الكثير من المعابد البوذية والشينتوية تقيم مراسم هاري كويو، بما في ذلك معبد سينسوجي في طوكيو، ومعبد واكامبيا هاتشيمان في ناغويا، ومعبد تايهيجي في أوساكا. ومن أبرزها معبد أواشيما في مدينة واكاياما. يرتبط المعبد بسوكوناهيكونا، وهو إله صغير للطب والشفاء من الأمراض، ويتردد أنه أصل تلك الطقوس. وعلى عكس المعابد الأخرى، لا تُغرس الإبر في التوفو ولكن تُجمع وتُنقى عبر الطقوس قبل أن تدفن في ”تل مدفن للإبر (هاريزوكا)“.

من غير الواضح متى حلت التوفو محل مدافن الإبر، لكن خثارة الفول أصبحت الوعاء النموذجي حيث نشر أتباع معبد أواشيما (يُطلق عليهم اسم أواشيما غانّين) هذا التقليد في إيدو وأجزاء أخرى من البلاد. تقام مراسم هاري كويو في معبد سينسوجي بحي أساكوسا في قاعة صغيرة تسمى أواشيمادو، ما يشير إلى وجود صلة بمعبد أواشيما البعيد.



قاعة أواشيمادو في معبد سينسوجي (© بيكستا).

دمى للبيع

يعد مهرجان الدمى هيناماتسوري في اليابان والذي يقام في 3 مارس/آذار، أحد 5 مهرجانات موسمية (سيكّو) يتم الاحتفال بها في البلاد. وفي إطار الاستعداد لهذه الفعالية (في اليوم الثالث من الشهر الثالث في التقويم القمري التقليدي)، يعرض بائعو دمى هينا بضائعهم في أسواق تسمى ”هينائيتشي“. وأشهر تلك الأسواق في إيدو كان سوق جيكّيندانا في منطقة نيهونباشي. كانت المنطقة – خلال قسم كبير من السنة – تضم متاجر تبيع الاحتياجات اليومية وغيرها من المنتجات، ولكن اعتبارا من اليوم الخامس والعشرين من الشهر الثاني، كان بائعو الدمى يصطفون في الشارع.



يتفحص الزبائن صناديق دمى هينا في سوق جيكّيندانا، كما هو موضح في كتاب كاتسوشيكا هوكوساي بعنوان ”كتاب مصور للتسالي في إيدو“ (بإذن من غرفة المقتنيات الخاصة بمكتبة العاصمة طوكيو المركزية).

إن موسمية وتخصص دمى هينا سمح للمحلات التجارية بتحديد الأسعار، وتصف بعض الروايات كيف كان التجار يجنون ثروات صغيرة خلال الفترة القصيرة التي كان فيها السوق مفتوحا. كما كانت المساومة على الأسعار ممارسة شائعة، ما يشير إلى أن الزبائن لم يكونوا تحت رحمة بائعي الدمى بشكل كامل.

على الرغم من أن شهر فبراير/شباط أكثر هدوءا مقارنة بفترة رأس السنة الغنية بالأحداث، إلا أنه لا يزال يزخر بعدد من الفعاليات التقليدية البارزة، بما في ذلك العديد منها الغالية على قلوب التجار والأطفال والنساء.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صور العنوان [من اليسار]: ثعالب تتجمع في معبد إيناري خلال يوم هاتسو أوما من عمل للفنان أوتاغاوا هيروشيغي الثالث بعنوان ”أماكن شهيرة في طوكيو، معبد أوجي إيناري“ [بإذن من غرفة المقتنيات الخاصة بمكتبة العاصمة طوكيو المركزية]، إيما وأشياء أخرى متعلقة بهاتسو أوما تجسد ثعالب في ”رسوم توضيحية مجمعة لألعاب يابانية“ للفنان كاواساكي كيوسين [بإذن من غرفة المقتنيات الخاصة بمكتبة العاصمة طوكيو المركزية]، وتماثيل ثعالب معروضة في احتفال هاتسو أوما في تويوكاوا إيناري في حي موتو-أكاساكا بطوكيو في ”طوكيو نو شيكي، نينتشو غيوجي تو كينكو نو كوراكوتشي“ [بإذن من مكتبة البرلمان القومية])