اليابان | تعرف أسعار الدخول إلى المزارات والمعابد المسجلة على قائمة مواقع التراث العالمي في اليابان

سياحة وسفر 18/02/2024

أسعار دخول المزارات والمعابد الرئيسية في اليابان ليست ثابتة، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير من الدخول المجاني إلى أسعار تصل إلى 1000 ين وأكثر.

في هذا المقال، نلخص رسوم الدخول للأضرحة والمعابد المسجلة كجزء من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في كيوتو، نارا، ونيكو، بالإضافة إلى المكانين الرئيسيين في وجهة السياحة الشهير في كاماكورا.

الأضرحة والمعابد المسجلة على قائمة التراث العالمي في كيوتو

(أكتوبر/تشرين الأول2023)

يتميز معبد سايهوجي، المعروف بشكل أكبر باسم كوكيديرا (معبد الطحالب)، برسوم دخوله الباهظة قيمتها 4000 ين ويجب حجز الزيارات مسبقًا. تتراوح أسعار الدخول للمعابد الأخرى بين 500 و1000 ين. يرجى ملاحظة أنه في فصل الخريف وفترات العرض الخاصة، تفرض بعض الأماكن رسوم منفصلة.

في أبريل / نيسان 2023، قرر معبد كينكاكوجي ومعبد ريوانجي المشهور بحديقته الصخرية رفع رسوم الدخول لديهما بمقدار 100 ين.

المزارات والمعابد المسجلة على قائمة التراث العالمي في نارا

(أكتوبر/تشرين الأول2023)

رسوم الدخول في نارا تشمل 1500 ين لمعبد هوريوجي و1100 ين لمعبد ياكوشيجي. يفرض بعض المعابد رسوم دخول منفصلة لكل مبنى، لذا يرجى التحقق من مواقعهم الرسمية للحصول على التفاصيل قبل الزيارة.

الأطرحة والمعابد المسجلة على قائمة التراث العالمي في نيكو

(أكتوبر/تشرين الأول2023)

رسوم الدخول إلى ضريح نيكو توشوغو تبلغ 1300 ين، في حين أن تذكرة مدمجة تتضمن الدخول إلى متحف الكنز الوطني تكلف 2100 ين. تُفرض رسوم إضافية بقيمة 800 ين للحصول على دخول إلى المتحف الفني أيضًا. تُحدد رسوم المعابد والأضرحة الرئيسية في كاماكورا حوالي 500 ين لكل واحدة، وهذه ليست مواقع تراث عالمي.

(النص الأصلي باليابانية، الترجمة من الإنكليزية . صورة العنوان : كيوميزوديرا، مكتظة بالسياح في منطقة هيغاشيياما، كيوتو. © جيجي)