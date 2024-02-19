اليابان | ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة وهوندا إن-بوكس تحتفظ بالصدارة في اليابان

اقتصاد 19/02/2024

ساعد التعافي في قطاع أشباه الموصلات على مستوى العالم في انتعاش مبيعات السيارات في اليابان في عام 2023، وظلت هوندا إن-بوكس السيارة الأكثر شعبية بين اليابانيين.

تظهر بيانات الإحصاء التي أصدرتها جمعية تجار السيارات اليابانية والجمعية اليابانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية إلى أنه تم بيع 4779086 سيارة جديدة في اليابان خلال عام 2023. يُلاحظ أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 13.8٪ عن العام السابق، وهو أول ارتفاع في المبيعات منذ 5 سنوات.

تعزى هذه الزيادة جزئياً إلى تعافي النقص العالمي في أشباه الموصلات، الذي كان يؤثر سلبًا على صناعة السيارات. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يتم تسجيل أن المبيعات لا تزال أقل من مستوى ما قبل الجائحة البالغ 5 ملايين وحدة.

بالنظر إلى توزيع المبيعات حسب نوع السيارة، فإن مبيعات السيارات الصغيرة ارتفعت بنسبة 6.5٪، بلغت 1744919، في حين زادت مبيعات المركبات القياسية (سيارات الركاب ومركبات الشحن باستثناء السيارات الصغيرة) بنسبة 18.4٪ لتصل إلى 3034167. وأظهرت تويوتا، بما في ذلك لكزس، زيادة بنسبة 29.8٪ مما يعكس قوتها كشركة مصنعة.

مبيعات السيارات الجديدة في عام 2023 حسب العلامات التجارية الكبرى

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com،استنادًا إلى بيانات من جمعية تجار السيارات اليابانية والرابطة اليابانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية.

من حيث العلامة التجارية، كانت هوندا إن-بوكس سيارة الركاب الأكثر مبيعًا في اليابان للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 14.4٪ إلى 231385 سيارة مقارنة بالعام السابق. وتحظى هوندا إن-بوكس بشعبية بسبب حجمها الصغير والمريح، بالإضافة إلى داخل واسع، مما يساهم في جعلها خيارًا جذابًا في فئة السيارات الصغيرة.

أما المركزين الثاني والثالث فكانا لسيارة تويوتا الصغيرة ياريس، حيث بلغت مبيعاتها 194364 سيارة (ارتفاع بنسبة 15.3٪)، وسيارة دايهاتسو تانتو الصغيرة (ارتفاع بنسبة 47.8٪). يشير هذا إلى استمرار الطلب القوي على سيارات الركاب الصغيرة في السوق اليابانية، ويظهر أن السيارات الفعّالة من حيث استهلاك الوقود والحجم المدمج لا تزال تحظى بشعبية كبيرة.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من جمعية تجار السيارات اليابانية والرابطة اليابانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية.

(النص الأصلى باللغة اليابانية،الترجمة من الإنكليزية . صورة البانر: نيو إن-بوكس الجديدة كلياً التي أطلقتها هوندا في عام 2023 © جيجي برس)