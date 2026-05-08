اليابان | حديقة أوينو في طوكيو... وجهة تجمع الفن والحيوانات والتاريخ

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 08/05/2026

تُعدّ حديقة أوينو في طوكيو واحدة من أقدم الحدائق العامة في اليابان، وتشتهر باحتضانها لحديقة حيوانات شهيرة وعدد من المتاحف البارزة، إلى جانب كونها من أبرز الوجهات للاستمتاع بأزهار الكرز في فصل الربيع.

الجمعيات الثقافية

تُعدّ حديقة أوينو مساحة خضراء واسعة في شمال شرق طوكيو، وتشتهر بتنوعها الثقافي، حيث تضم متاحف منها متحف طوكيو الوطني، والمتحف الوطني للطبيعة والعلوم، والمتحف الوطني للفن الغربي. كما تجذب حديقة حيوانات أوينو، الواقعة داخل الحديقة، العديد من الزوار. وفي فصل الربيع، تتفتح أزهار الكرز بشكلٍ خلاب، بينما تتفتح أزهار اللوتس في بركة شينوبازو خلال فصل الصيف.

كانت المنطقة التي تُقام عليها حديقة أوينو اليوم أرض معبد كانيجي. وفي عام 1868، دُمّرت عدة مبانٍ من المعبد في معركةٍ قامت بها حكومة ميجي الجديدة لقمع مقاومة الموالين للشوغونية المنهارة. وفي عام 1873، صنّفت الحكومة الجديدة المنطقة كإحدى أوائل الحدائق في اليابان. وبعد ثلاث سنوات من افتتاح حديقة أوينو، حضر الإمبراطور ميجي حفل الافتتاح الرسمي في 9 مايو 1876. ولا يزال معبد كانيجي قائمًا حتى اليوم، على الرغم من أن مساحته لا تتجاوز عُشر مساحته السابقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)