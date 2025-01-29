شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– كبير مراجعين/ أنشطة المراجعة الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)