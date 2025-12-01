لبنان | إسرائيل تتهم حزب الله بدفع المنطقة نحو مواجهة وتوجه تحذيراً إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 ديسمبر 2025 12:49 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، هاني مرزوق، يوم الأحد إن حزب الله يقوم بخطوات من شأنها جرّ إسرائيل إلى حرب، مشيراً إلى أن الحزب يعمل على إعادة بناء أنفاقه وتعزيز قدراته العسكرية.

وأضاف مرزوق في تصريح لقناة “العربية” أن حزب الله “يسعى لإضعاف مؤسسات الدولة اللبنانية”.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب أرسلت عبر الولايات المتحدة رسالة تحذير إلى لبنان، مفادها أنها قد توسّع عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية في حال عدم اتخاذ خطوات فعّالة للحد من نشاط حزب الله.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل حذّرت من أنها قد تستهدف مواقع لم تُهاجم سابقاً بسبب ضغوط أميركية، مشيرة إلى احتمال أن تتخذ هذه الإجراءات بعد الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان ليو إلى لبنان.