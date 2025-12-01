اتهامات وتوترات.. كاراكاس تحقق في ضربات أمريكية قرب سواحلها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 ديسمبر 2025 12:49 صباحاً - منذ 56 دقيقة

30 - نوفمبر - 2025

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيث، يوم الأحد، أن البرلمان سيُشكّل لجنة خاصة للتحقيق في الغارات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد قوارب يُشتبه في ضلوعها بتهريب المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية وفي شرق المحيط الهادئ.

وأوضح رودريغيث، في مداخلة عبر التلفزيون الرسمي، أن التحقيق سيشمل ما ورد في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة، والذي أفاد بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أصدر أمراً باستهداف جميع من كانوا على متن أحد القوارب خلال غارة في سبتمبر، إضافة إلى غارة أخرى لاحقة.

وأكد رودريغيث خلال مؤتمر صحفي أن الجمعية الوطنية ستجري “تحقيقاً دقيقاً”، مشيراً إلى أن مكتب المدعي العام سيشارك في هذه العملية.

وتنفذ الولايات المتحدة منذ أشهر عمليات ضد قوارب يُعتقد أنها مرتبطة بتهريب المخدرات في المنطقة. وفي المقابل، نفت الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو أي علاقة بهذه الأنشطة، متهمين واشنطن بالسعي للتأثير في النظام السياسي الفنزويلي والسيطرة على موارد البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح يوم السبت بأن المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها يجب أن يُعتبر “مغلقاً بالكامل”، دون توضيح تفاصيل إضافية، وهو ما وصفته الحكومة الفنزويلية بأنه “تهديد لسيادتها”.