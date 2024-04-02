لماذا نحزن على انتهاء مسلسلنا المفضل؟ - لن تتوقع السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني بعض الأشخاص من شعور بالحزن والاكتئاب بعد انتهاء مسلسلهم التلفزيوني المفضل، ويسمي "اكتئاب ما بعد المسلسل"، ويسبب أعراضا مزعجة، مثل الارتباك، والقلق، والاكتئاب، وفقا لموقعي "cosmopolitan"، و"wikihow".

أسباب الحزن بعد انتهاء المسلسلات

1. الارتباط العاطفي بالشخصيات

المشاهدون يكونون روابط عاطفية قوية مع شخصيات المسلسلات، حتى لو كانت خيالية، وهذا ما يفسر شعور الحزن والضيق عند انتهاء مسلسلاتهم المفضلة، خاصة مع موت أو اختفاء شخصيات أحبوها.

2. تقمص الأدوار والتعلق بالقصة

من خلال مشاهدة المسلسلات، نصبح جزءا من الشخصيات ونشاركهم أفكارهم ومشاعرهم.

ونتيجة لذلك، نُصبح متقمصين لدورهم، وأكثر تعلقا بقصتهم.

3. فقدان مصدر الترفيه

يُساعدنا المسلسل على الاسترخاء والابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، لذا نصبح معتمدين عليه كمصدر للترفيه.

4. الشعور بالملل

بعد انتهاء المسلسل، لا تشعر بأي شيء آخر تشاهده وكأنه يملأ الفراغ الذي تركه المسلسل.

يؤدي ذلك إلى شعور بالملل والإحباط، ما يُعيق قدرتك على الاستمتاع بالأنشطة الأخرى.

نصائح للتغلب على الحزن عند انتهاء المسلسلات

- يُنصح بأخذ استراحة من التلفاز بعد انتهاء المسلسل المفضل، للقيام بأنشطة أخرى، مثل قراءة الكتب، ألعاب الفيديو، رؤية الأصدقاء.

- من الضروري أن تتذكر أن المسلسل هو مجرد قصة خيالية، وأن الشخصيات ليست حقيقية.

- ابحث عن مسلسلات تناسب اهتمامك، فهناك العديد من المسلسلات الأخرى التي يمكنك مشاهدتها والاستمتاع بها.

- تحدث مع العائلة والأصدقاء حول مشاعرك تجاه المسلسل الذي انتهى، يساعدك ذلك على الشعور بالراحة والدعم.

ممارسة الرياضة، حيث تساعد على التغلب على حزن انتهاء المسلسلات، من خلال تحسين الحالة المزاجية وتفريغ طاقة الحزن.

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