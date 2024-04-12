علامات تحذيرية من ارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم.. راقب جلدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني البعض من أعراض قد تشير إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، ومراقبتها تساعد في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب ما ذكره موقعا topdoctors، carle، توجد بعض الأعراض التي تنذر بارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم.

علامات تحذيرية من ارتفاع الدهون الثلاثية

1- ظهور رواسب دهنية تحت الجلد.

2- الإصابة بالتهاب مؤلم في البنكرياس.

3- ارتفاع ضغط الدم.

4- تكوّن الدهون حول البطن.

5- ارتفاع مستويات السكر في الدم.

6- الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

نصائح لخفض الدهون الثلاثية في الدم

1- تغيير نمط الحياة، من خلال الحد من كمية الدهون والسكريات التي تستهلكها، مع ضرورة تجنب الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على الكثير من السكريات المكررة والدهون المتحولة والمشبعة.

2- الاعتماد على النظام الغذائي يحتوي على الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك.

3- ممارسة التمارين الرياضية لتصبح أكثر نشاطًا لحرق الدهون الثلاثية المخزنة للحصول على الطاقة.

4- الإقلاع عن التدخين وتقليل مستويات الدهون الثلاثية، لأن التدخين يمكن أن يجعل الجسم يخزن الدهون بسهولة أكبر.

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