النائب العام: جولات لرصد تمتع الموقوفين بالضمانات المقررة

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جاء ذلك خلال تفقد النائب العام، النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة والنيابة العامة بمحافظة العلا، التقى خلالها رؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها.
كما التقى المستفيدين من النيابة العامة واستمع إلى شكاويهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.
يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي امتدادا لجولات النائب العام التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة إنفاذا لتوجيهات القيادة للوقوف على جاهزية النيابات العامة في مختلف مناطق المملكة، ولقاء المستفيدين منها عن قرب وتلمس طلباتهم والاستماع لشكاويهم في هذا الخصوص.
ماذا قال النائب العام؟
- تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية.
- الحرص على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا.
- التحقق المستمر من تمتع الموقوفين بالضمانات المقررة.
- جولات رقابية وتفتيشية على السجون ودور التوقيف.
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