شكرا لقرائتكم خبر النائب العام: جولات لرصد تمتع الموقوفين بالضمانات المقررة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النائب العام سعود المعجب تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية والحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، خاصة قضايا الموقوفين والتحقق المستمر من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.

جاء ذلك خلال تفقد النائب العام، النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة والنيابة العامة بمحافظة العلا، التقى خلالها رؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها.

كما التقى المستفيدين من النيابة العامة واستمع إلى شكاويهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.

يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي امتدادا لجولات النائب العام التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة إنفاذا لتوجيهات القيادة للوقوف على جاهزية النيابات العامة في مختلف مناطق المملكة، ولقاء المستفيدين منها عن قرب وتلمس طلباتهم والاستماع لشكاويهم في هذا الخصوص.

ماذا قال النائب العام؟