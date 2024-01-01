الصمعاني: مبادرة العدالة الوقائية تحد من النزاعات القضائية

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وتعد العدالة الوقائية، من أهم مراحل العدالة، فهي عدالة حمائية، لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتـد إلى ما بعد ذلك وقبله، عبر الحرص على تحقيق العدالة قبل نشـوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثـل الإيجار والملكية قوتهـا التنفيذية.
وتعمل مبادرة العدالة الوقائية على رفع مستوى الثقة في التعاقدات، وتعزيز قيمة الالتزام، ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية.
مبادرة العدالة الوقائية:
- تحويل العقود إلى الكترونية وموثقة.
- تعزيز قيم العدالة والشفافية.
- تحقيق العدالة الناجزة والأمن المجتمعي.
- تسعى للحد من النزاعات القضائية.
- رفع مستوى الثقة في التعاقدات
- تعزيز قيمة الالتزام.
- دعم وتحسين البيئة الاستثمارية.
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