السعودية | اشتراها قبل 43 عاما وحج بها 26 مرة.. “عبدالله العسيري” يروي قصة ارتباطه بسيارته التي يرفض بيعها مهما بلغ الثمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استعرضت قناة “العربية”، قصة ارتباط المواطن السعودي “عبد الله العسيري” بسيارته الذي يرفض بيعها والتخلي عنها مهما كان الثمن.

وقال “العسيري” أحد أهالي منطقة عسير، إن قصة ارتباطه بسيارته تعود لأكثر من 43 عاما عندما قام بشرائها بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.

وأوضح أنه سافر بسيارته إلى العديد من البلاد العربية كسوريا ومصر واليمن.

وأشار إلى أنه سافر بها إلى مكة المكرمة لأداء ركن الحج الأعظم 26 مرة على الأقل.

وبين أن أولاده قاموا بالضغط عليه لبيعها واستبدالها بسيارة أخرى حديثة في “الموديل”، لكنه أبى وأصر على الاحتفاظ بها وعدم التخلي عنها.

وأفاد بأنه سيظل محتفظا بها حتى وفاته، بسبب ذكرياته معها.