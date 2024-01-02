السعودية | باحث في السيرة الذاتية: “الأمير طلال” كان أصغر وزير سناً في تاريخ مجلس الوزراء.. بينما من غير الأمراء كان “الشيخ حسن آل الشيخ”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد “أحمد العساف” الباحث في السيرة الذاتية، أن “الأمير طلال” كان أصغر وزير سنا في تاريخ مجلس الوزراء.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “في الصورة”، أن “الأمير طلال” أسند إليه وزارة المواصلات عندما كان عمره 22 عاما فقط.

وأشار إلى أن أصغر الوزراء سنا من غير الأمراء كان “الشيخ حسن آل الشيخ”، حينما أصبح وزيرا للمعارف وعمرة 29 عاما.