السعودية | الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحصد جائزة وسام الاستحقاق الذهبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جائزة وسام الاستحقاق الذهبي في مشروع التحول المحاسبي بفئة الرئاسات والمجالس والمراكز، وذلك خلال ملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي والذي نظمته وزارة المالية.

وكرم معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بجائزة وسام الاستحقاق المحاسبي الذهبي، لتميزها في التحول لأساس الاستحقاق والتعاون والتميز بإدارة المشروع طبقاً للخطة.

وتسلم الجائزة رئيس اللجنة التنفيذية مدير مشروع التحول بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حسين الجعيد، وسفير التحول علي الزهراني، بمشاركة وحضور وكيل الرئيس العام للشؤون المالية والتنموية والخدمات المساندة فهد الشيخ.