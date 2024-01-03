السعودية | وكيل “الشؤون الإسلامية” يلتقي رؤساء الجمعيات الإسلامية في نيجيريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الاسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي أمس، رؤساء الجمعيات الإسلامية في جمهورية نيجيريا، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس عشر لمجمع دار النعيم للعلوم الشرعية في ‫جمهورية نيجيريا.

وأكد العنزي خلال اللقاء أن المملكة ممثلة بحكومتها الرشيدة تسعى جاهدة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر المنهج الوسطي المعتدل ومحاربة الغلو والتطرف، مؤكداً أن وزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحرص على مثل هذه المشاركات واللقاءات التي تسهم في خدمة الإسلام والمسلمين، وتحقق رسالتها المملكة في الدعوة إلى المنهج الحق، موضحاً منهج المملكة في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والتسامح وبيان محاسن الإسلام وكماله بعيداً عن الغلو والتحزب.

من جانبهم أشاد رؤساء الجمعيات الإسلامية في نيجيريا بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وعلى الدعم الكبير لقارة أفريقيا.