النيابة العامة تحصد الوسام الذهبي لرواد الاستحقاق المحاسبي للعام المالي 2023

وجرى تكريم النيابة خلال ملتقى قيادات رواد الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة.
وتهدف النيابة العامة في التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي لتوفير معلومات مالية دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرار وتمكّن من تقييم الأداء، ووضع المستهدفات والمساءلة الموضوعية وغير ذلك من الفوائد التي تحسّن من قدرات النيابة العامة والمنظومة في جميع المجالات المالية.
ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي - أحد مبادرات برنامج التحول الوطني - التي تتبناها وزارة المالية ضمن برامج ورؤية المملكة 2030، بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ، القاضيِ بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
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