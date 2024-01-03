شكرا لمتابعة خبر عن سجين: الشيطان وزني لدمار شامل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى سجين في قضية ترويج م,اد مخدرة ندمه على السير في المخدرات،مؤكدا أن الشيطان وزه إلى طريق المخدرات الذي قاده لدمار شامل.

وأكد، في مقطع فيديو بثه الأمن العام، أن المخدرات دمرت أسرته وشخصيته، وجعله يمتنع عن أداء أشياء كثيرة.

ولفت إلى أن أحد الأشخاص اتصل به لبيع مخدرات كبتاجون، وعندما ذهب إليه، تم ألقاء القبض عليه، مضيفا أنه يشعر بأن قلبه يتقطع لانه ابتعد عن أطفاله، مؤكدا أنه تاب لله عز وجل.