"السجن والغرامة" لمقيم مصري تَحرش بامرأة في المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - حكمت محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، بالسجن والغرامة ونشر العقوبة في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، ضد مقيم مصري تحرش بامرأة.

وتفصيلًا: أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، حكمًا على مقيم من الجنسية المصرية، قام بالتحرش الجنسي بامرأة؛ وذلك بسجنه لمدة ستة أشهر، وإلزامه بغرامة مالية قدرها (3000) ريال، ونشر عقوبته في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

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