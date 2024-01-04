تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم صباحًا على الريق؟

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن فوائد تناول تناول كوب من عصير الطماطم صباحًا على الريق.

وقال الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية العلاجية، إن الطماطم من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وهي:-

تحسين صحة الهضم

يحتوي عصير الطماطم على ألياف قابلة للذوبان، والتي تحسن من عملية الهضم، ومنع الإمساك.

تعزيز صحة القلب

يحتوي عصير الطماطم على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية القلب من التلف، والتي تقلل من مخاطر القلب.

تحسين صحة البشرة

يحتوي عصير الطماطم على فيتامين سي، ما يعزز من صحة البشرة، وتقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

كما يساعد تناول كوب من الطماطم على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان لأن تناول كوب على الريق غني بمضادات الأكسدة، والتي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.