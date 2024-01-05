تراند اليوم : هل يمكن للزوجة استخدام محادثات زوجها كدليل ضده أمام القاضي؟.. بالفيديو: مستشار قانوني يُجيب

صحيفة الخليج 365: علق المستشار القانوني فايز العاسمي، على سؤال "هل يمكن للزوجة استخدام محادثات زوجها كدليل ضده أمام القاضي؟".

الأدلة الرقمية

وقال العاسمي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": أخذ الأدلة الرقمية بهذه الطريقة يعتبر مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، مضيفا: نصت المادة السادسة بأنه يعتبر اعتداء على حرمة الحياة الخاصة؛ فلذلك عقوبتها الغرامة والسجن.

قيمة الدليل

وأشار: في نظام الإثبات الأدلة الرقمية أصبحت حجة يعتد بها، والمدعي أو المدعية يستطيع استخدام هذا الدليل الذي حصل عليه بطريقة مخالفة؛ ولكن للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل وحرية الأخذ به من عدمه.

دعوى جنائية

وتابع: ربما الخصم يقوم باستخدام نفس الدليل في رفع دعوى جنائية ضد المدعي أو المدعية بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.