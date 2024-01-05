شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طالبة "سعودية" توثق تحرش سائق مصري بها داخل حافلة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وثقت طالبة سعودية تحرش سائق نقل طالبات مصري، بها داخل الحافلة.
وأظهر الفيديو، السائق يضع يده على الكرسي الموجود خلفه، وسمع صوته يقول للطالبة"تعالي هنا"، فيما ردت الأخيرة: " أبو أحمد مابي".
وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "البنت طبيعي تكون خائفة ومتوترة وهي لحالها في السيارة مع السائق هذا".وتابع مغرد: "تم القبض قريباً.. هذي قضية جنائية كبرى تستوجب التوقيف الفوري".
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