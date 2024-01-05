شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول الدفعة الـ 15 من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتمل وصول ضيوف الدفعة الـ 15 من المعتمرين المستضافين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووصل فجر اليوم آخر وفود ضيوف البرنامج من الدفعة الـ 15، التي تضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا، وهي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، ومنغوليا.

برنامج ثري

أعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، برنامجاً ثرياً منوعاً للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.