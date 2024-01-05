شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأخضر؟ .. مفاجأة غير متوقعة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يساعد وجود الكافيين والأحماض الأمينية في الشاي الأخضر. على تحسين الأداء البدني للفرد. كما يساعد على تحسين أداء الدماغ. والإنتاجية. والمزاج. والذاكرة ووقت رد الفعل. فهو يعمل كمنشط ومعزز للدماغ.

وهذه أبرزفوائده بالتفصيل:

ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة. التي تحمي الجسم من الالتهابات المزمنة المسببة للأضرار المؤكسدة التي تؤدي إلى أمراض مميتة مثل السرطان.

حيث يحدث السرطان بسبب النمو غير المنضبط للخلايا. فيساعد غنى الشاي الأخضر بالبوليفينول على تقليل الالتهاب.

ويقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطانات. بما في ذلك تلك الموجودة في الفم. والكلى. والمعدة. والغدد الثديية. والبنكرياس. وأنواع أخرى من السرطانات. مثل: سرطان الثدي. وسرطان القولون، والمستقيم. وسرطان البروستات. وسرطان الرئة والمريء. والكلى.

يعدُّ الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية التي تساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2. وتحسين حساسية الأنسولين. وتقليل مستوى السكر في الدم.

ويفيد الكاتيكين المتواجد في الشاي الأخضر في تعزيز صحة الفم. ويساعد على منع نمو البكتيريا فيه. ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى. ويحمي الأسنان من مشاكل البلاك. والتجاويف. وتسوس الأسنان. بالإضافة إلى إعطاء الفم رائحة زكية ونفساً منعشاً.