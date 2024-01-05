شكرا لمتابعة خبر عن اكتمال وصول الدفعة الـ 15 من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لبرنامج العمرة للمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اكتمل وصول ضيوف الدفعة الـ 15 من المعتمرين المستضافين، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

ووصل فجر اليوم آخر وفود ضيوف البرنامج من الدفعة الـ 15، التي تضم (250) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا، وهي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، ومنغوليا.

وقامت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، بإعداد برنامجاً ثرياً منوعاً للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة .