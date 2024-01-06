تراند اليوم : تغلق الشرايين وتسبب السكتة القلبية والدماغية .. بالفيديو: طبيب يحذر من مادة غذائية شائعة تضاف إلى الطعام تؤدي للموت البطيء

صحيفة الخليج 365: حذر الدكتور باسم أبوبكر من مادة غذائية تستخدم في طهي الطعام تتسبب في الموت البطيء للإنسان .

وقال في مقطع فيديو : بعض الأغذية الغير صحية التي تضاف إلى الأطعمة تسبب الموت البطيء حيث أنها تغلق الشرايين وتسبب سكتات دماغية وقلبية .

وأضاف: أحد هذه المواد " السمن النباتي" . لافتا إلى أنه خالي من الكوليسترول ولكنه يحتوي على الزيوت المهدرجة الأكثر خطرا من الكوليسترول فهي دهن سيء .

وواصل: السمن النباتي يؤثر على الدماغ والذاكرة والقلب ، ويٌرهق الكبد والبنكرياس ، ويسبب السمنة ، ويزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وضعف المناعة ، وتساءل " هل نحتاج إلى هذا السم القاتل في طعامنا ؟! .. لا نحتاج" .

واستطرد: يجب أن نستبدله بزيت الزيتون من أجل صحتنا وعافيتنا ونقلل من مخاطر إصابتنا بهذا الموت البطيء القاتل والسكتات القلبية والدماغية .