الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم ، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وتنشط الرياح السطحية على البحر الأحمر بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وترتفع الأمواج على البحر الأحمر من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتنشط الرياح السطحية على الخليج العربي بسرعة 20-40 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى متر إلى مترين.

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