وصول الدفعة 15 من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة إلى المدينة

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ووصل آخر وفود ضيوف البرنامج من الدفعة الـ15، التي تضم 250 معتمرا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا، وهي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، ومنغوليا.
وأعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، برنامجا ثريا منوعا للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
دول ضيوف الدفعة 15:
- ماليزيا
- الفلبين
- إندونيسيا
- تايوان
- ماينمار
- فيتنام
- هونج كونج
- اليابان
- بروناي
- تايلاند
- كوريا الجنوبية
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