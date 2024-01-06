مجمع الملك سلمان ينظم شهر اللغة العربية بإندونيسيا

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وأشار الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الدكتور عبدالله الوشمي إلى أن المجمع ينشط في مسارات عدة لنشر اللغة العربية محليا وعالميا؛ ومن بينها هذا البرنامج الذي يسعى إلى التعريف بالمجمع وأنشطته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والوقوف على جهود المملكة في خدمة العربية وعلومها حول العالم، والعمل المباشر على تدريب المعلمين ورفع كفاياتهم التدريسية، وتحقيق التقدم في نواتج تعلّم اللغة العربية لدى المتعلمين.
ويعقد المجمع بالتعاون، مع جامعة هداية شريف الإسلامية الحكومية، مسابقة علمية مصاحبة تستهدف متعلمي اللغة العربية، وتنقسم إلى ثلاثة محاور: محور الإلقاء، ومحور السرد القصصي، ومحور الخط العربي؛ وذلك للتكامل مع أهم إصدارات المجمع المعنية بهذا المجال، ونشر استخدام المتعلمين لها.
محاور المسابقة المصاحبة:
- محور الإلقاء
- محور السرد القصصي
- محور الخط العربي
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