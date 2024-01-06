مجمع الملك سلمان ينظم شهر اللغة العربية بإندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، خلال الفترة من 07 يناير وحتى 02 فبراير المقبل فعالية «شهر اللغة العربية في جمهورية إندونيسيا» في مدينتي «جاكرتا» و«مالانج»، تتضمن برنامجا علميا يتكون من مجموعة من الأنشطة العلمية التي تقام مع عدة جهات تعليمية لتطوير مناهج تعليم اللغة العربية، وتحسين أداء معلميها، وتعزيز وجودها وزيارة بعض الجامعات الإندونيسية التي لديها أقسام وبرامج في اللغة العربية.

وأشار الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الدكتور عبدالله الوشمي إلى أن المجمع ينشط في مسارات عدة لنشر اللغة العربية محليا وعالميا؛ ومن بينها هذا البرنامج الذي يسعى إلى التعريف بالمجمع وأنشطته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والوقوف على جهود المملكة في خدمة العربية وعلومها حول العالم، والعمل المباشر على تدريب المعلمين ورفع كفاياتهم التدريسية، وتحقيق التقدم في نواتج تعلّم اللغة العربية لدى المتعلمين.

ويعقد المجمع بالتعاون، مع جامعة هداية شريف الإسلامية الحكومية، مسابقة علمية مصاحبة تستهدف متعلمي اللغة العربية، وتنقسم إلى ثلاثة محاور: محور الإلقاء، ومحور السرد القصصي، ومحور الخط العربي؛ وذلك للتكامل مع أهم إصدارات المجمع المعنية بهذا المجال، ونشر استخدام المتعلمين لها.

محاور المسابقة المصاحبة: