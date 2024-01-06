ضبط مخالفين قطعا مسيجات محمية طبيعية

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وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 5000، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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