حرس الحدود يدعو إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية

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وشددت على أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرا أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معا.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
العقوبات المنصوص عليها:
- السجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا.
- غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال.
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