شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : لم نتجاوز مرحلة الصفر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني، إن مناطق المملكة لم تتجاوز مرحلة الصفر حتى الآن، موضحا أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة بدرجة مئوية.

وأوضح القحطاني أن شتاء هذا العام دافئ نسبيا لكن كمية الامطار غزيرة وفرص هطولها بغزارة مستمرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم السبت، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة السرعة ، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد ، وجريان السيول ، وصواعق رعدية ، وارتفاع الأمواج ، على مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، والدرب وأبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق الساحلية والمفتوحة والطرق السريعة .