شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض منصتًا لقصيدة المطيري على متن طائرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواجد الشاعر مخلد الدرين المطيري، على متن طائرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أثناء عودته من محافظة وادي الدواسر.

وظهر سمو أمير الرياض منصتًا للشاعر المطيري، الذي انشد فيه في أثناء تحليق الطائرة في الجو.

وأنصت سمو الأمير فيصل بن بندر ومن رفقته على متن الطائرة لقصيدة المطيري التي ألقاها بحماسة.

وفي سياق منفصل كان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رعى قبل أيام حفل تدشين 25 حديقة موزعة على 18 حيًا بمدينة الرياض.