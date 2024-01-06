سياج حديدي لمنع عبور المشاة أمام مسجد التنعيم

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ونشرت «مكة» في مايو الماضي موضوعا بعنوان «العبور الخطر» حول تجاهل بعض الزوار والمعتمرين لجسر المشاة المعلق، والإصرار على عبور الطريق بشكل مباشر، معرضين أنفسهم لمخاطر حوادث الدهس من قبل المركبات العابرة بالرغم من محاولات المارة وسائقي الأجرة لثنيهم عن المخاطرة والتوجه لاستخدام جسر المشاة.
وتسببت حوادث الدهس التي شهدها طريق مكة - المدينة المنورة السريع بمحاذاة ميقات مسجد التنعيم في أوقات متفرقة في العديد من الوفيات والإصابات الخطيرة جراء العبور الخاطئ للطريق؛ في ظل تعجل البعض للوصول للناحية الأخرى المتجهة إلى المسجد الحرام بعد التهيؤ لأداء شعيرة العمرة.
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