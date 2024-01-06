سياج حديدي لمنع عبور المشاة أمام مسجد التنعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة العاصمة المقدسة في أعمال إنشاء سياج حديدي لمنع الزوار والمعتمرين والمشاة من عبور الطريق السريع (مكة - المدينة المنورة) أمام مسجد السيدة عائشة في حي التنعيم والحد من حوادث الدهس على الطريق، وذلك بعد أن نبهت الصحيفة للأمر أخيرا.

ونشرت «مكة» في مايو الماضي موضوعا بعنوان «العبور الخطر» حول تجاهل بعض الزوار والمعتمرين لجسر المشاة المعلق، والإصرار على عبور الطريق بشكل مباشر، معرضين أنفسهم لمخاطر حوادث الدهس من قبل المركبات العابرة بالرغم من محاولات المارة وسائقي الأجرة لثنيهم عن المخاطرة والتوجه لاستخدام جسر المشاة.

وتسببت حوادث الدهس التي شهدها طريق مكة - المدينة المنورة السريع بمحاذاة ميقات مسجد التنعيم في أوقات متفرقة في العديد من الوفيات والإصابات الخطيرة جراء العبور الخاطئ للطريق؛ في ظل تعجل البعض للوصول للناحية الأخرى المتجهة إلى المسجد الحرام بعد التهيؤ لأداء شعيرة العمرة.