شكرا لقرائتكم خبر أم القرى تتفوق بأبحاث صحية مصنفة عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما سجلت مخرجات الجامعة للبحث العلمي معدلات أعلى من المعدل العالمي للاستشهادات؛ بنسبة تقدر 62؛ حيث بلغت نسبة النمو في عدد الأبحاث المصنفة بالمجال الصحي 55، وبنسبة استشهادات تزيد على المعدل العالمي بنسبة 40، فيما سجل مجال البيئة المستدامة نموا في مخرجات البحث العلمي بنسبة 110، واستشهادات تزيد على المعدل العالمي بنسبة 66.
وحصلت مخرجات البحث العلمي في مجال الطاقة على نمو بنسبة 71، واستشهادات تزيد على المعدل العالمي بنسبة 115، بينما سجلت مخرجات البحث العلمي لمجال اقتصاديات المستقبل نموا في مخرجات البحث العلمي بنسبة 51، واستشهادات تزيد على المعدل العالمي بنسبة 108.
ونوه وكيل الجامعة للدِراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني إلى أن مخرجات البحث العلمي بالجامعة لاقت اهتماما وتأثيرا مميزا عالميا؛ حيث حققت الجامعة جزءا من أهداف خطتها الاستراتيجية، متضمنة الارتقاء بجودة مخرجات البحث العلمي؛ فكانت إحدى أهم المخرجات لهذه الاستراتيجية تحقيق الجامعة نسبا متقدمة في النشر بالمجلات المرموقة؛ وذلك بنسبة نشر مميزة تصل إلى 58 من مجمل الأوراق العلمية المنشورة للجامعة؛ التي صنفت ضمن مجلات الربع الأول (Q1) المدرجة بتصنيف (Scopus)، و29 ضمن مجلات الربع الأول (Q1) المدرجة ضمن تصنيف (ISI).
كانت هذه تفاصيل خبر أم القرى تتفوق بأبحاث صحية مصنفة عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.