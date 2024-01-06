أكلات شعبية بنكهة الماضي في قرية ذي عين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت الفعاليات التراثية التي تنظمها هيئة التراث بقرية ذي عين الأثرية في منطقة الباحة أمس الأول، وتستمر 6 أيام، تستهدف من خلالها مختلف فئات المجتمع من أهالي المنطقة وزوارها. واشتملت الفعاليات على عروض للحرف التي يتفاعل فيها الحرفي مع الجمهور، مثل الفخار والمنسوجات، ومقتنيات وزخارف ونمط تصميم تراثي وغيرها من حرف أهالي الباحة، ومنطقة «ركن التصوير»، ومنطقة «المجلس التراثي»، ومنطقة «الألعاب التراثية» المشتملة على عدد من الألعاب من تراث الأجداد والأكلات الشعبية، إضافة إلى العروض الشعبية التراثية.

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