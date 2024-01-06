شكرا لقرائتكم خبر زوار وندر جاردن يعيشون متعة تجربة الزحليقة بمساراتها الشائقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش زوار منطقة «وندر جاردن»، إحدى مناطق موسم الرياض، متعة تجربة «الزحليقة» التي تعد من أبرز التجارب الشيقة في المنطقة، حيث تتكون التجربة من 9 مسارات بارتفاعات مختلفة يصل طول بعضها إلى 80م، وتتنوع تلك المسارات بحسب تصميمها، وتشهد إقبالا كبيرا من الزوار لخوض لحظات مليئة بالحماس والتشويق.

وتقع تجربة «الزحليقة» في منطقة الفراشات إحدى المناطق الفرعية لـ«وندر جاردن»، وتحديدا مقابل تجربة المنطاد الضخم، ويسمح بالمشاركة في اللعبة للكبار والصغار على ألا يقل طول الشخص عن 130 سم.

وتتميز الزحليقة بجمال منظرها بلونها الأبيض والأزرق اللذين يعدان مصدرا للبهجة، وعند دخول اللعبة يتلقى الزوار بعض التعليمات التي تضمن سلامتهم.