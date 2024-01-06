اخبار السعوديه

زوار وندر جاردن يعيشون متعة تجربة الزحليقة بمساراتها الشائقة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر زوار وندر جاردن يعيشون متعة تجربة الزحليقة بمساراتها الشائقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - يعيش زوار منطقة «وندر جاردن»، إحدى مناطق موسم الرياض، متعة تجربة «الزحليقة» التي تعد من أبرز التجارب الشيقة في المنطقة، حيث تتكون التجربة من 9 مسارات بارتفاعات مختلفة يصل طول بعضها إلى 80م، وتتنوع تلك المسارات بحسب تصميمها، وتشهد إقبالا كبيرا من الزوار لخوض لحظات مليئة بالحماس والتشويق.

وتقع تجربة «الزحليقة» في منطقة الفراشات إحدى المناطق الفرعية لـ«وندر جاردن»، وتحديدا مقابل تجربة المنطاد الضخم، ويسمح بالمشاركة في اللعبة للكبار والصغار على ألا يقل طول الشخص عن 130 سم.

وتتميز الزحليقة بجمال منظرها بلونها الأبيض والأزرق اللذين يعدان مصدرا للبهجة، وعند دخول اللعبة يتلقى الزوار بعض التعليمات التي تضمن سلامتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر زوار وندر جاردن يعيشون متعة تجربة الزحليقة بمساراتها الشائقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا