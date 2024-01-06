زوار وندر جاردن يعيشون متعة تجربة الزحليقة بمساراتها الشائقة

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وتقع تجربة «الزحليقة» في منطقة الفراشات إحدى المناطق الفرعية لـ«وندر جاردن»، وتحديدا مقابل تجربة المنطاد الضخم، ويسمح بالمشاركة في اللعبة للكبار والصغار على ألا يقل طول الشخص عن 130 سم.
وتتميز الزحليقة بجمال منظرها بلونها الأبيض والأزرق اللذين يعدان مصدرا للبهجة، وعند دخول اللعبة يتلقى الزوار بعض التعليمات التي تضمن سلامتهم.
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