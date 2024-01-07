شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور هذه العلامات على اللسان تشير إلى مشكلة خطيرة وغير متوقعة.. وهذا ما عليك فعله! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر اللسان بمثابة العضو المسؤول عن التذوق داخل الفم، وربما يتعرض لبعض المشكلات الصحية التي تستدعي الانتباه إليها، مع ضرورة الحفاظ على سلامته عن طريق تنظيفه يومياً.

وفي بعض الأحيان، تظهر بقع بيضاء على اللسان، وربما تذهب من تلقاء نفسها، أما إذا استمرت عدة أيام، فيفضل مراجعة طبيب الأسنان للتعرف على السبب وكيفية العلاج.

1. داء المبيضات الفموي.

ويشير داء المبيضات الفموي إلى نمو زائد للفطريات على اللسان، وعادة ما يحدث عند وجود خلل في جهاز المناعة، ويصيب الأطفال الرضع ومرضى السرطان والمصابين بأمراض مناعية ومرضى الأنيميا والسكري والمدخنين، كما تزداد فرص الإصابة به لدى الأشخاص الذين يعانون دائماً من جفاف الفم.

ويحتاج داء المبيضات الفموي إلى تناول بعض المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب المختص، ونادراً ما يعد أمراً خطيراً، لكنه يحتاج إلى العلاج، وتظهر أعراضه على هيئة:

1. بقع بيضاء على أماكن مختلفة بالفم (تشبه فتات الجبن القريش).

2. احمرار جوانب الفم والشفتين.

3. فقدان التذوق.

4. جفاف الفم.

5. قرح الفم.

وفي حال ظهور بقع بيضاء على اللسان محاطة باحمرار أو التهاب، ففي الغالب يدل ذلك على الإصابة بقرح الفم، والتي تعتبر مشكلة شائعة ينتج عنها الشعور بالألم والانزعاج.

وتعد الفيروسات والبكتيريا ومشكلات الجهاز المناعي أبرز أسباب الإصابة بقرح الفم، إلى جانب التعرض للحساسية أو الضغط العصبي أو تدخين السجائر أو نقص الحديد وبعض الفيتامينات.

ولا يساعد تفريغ أو حك تلك القرح على التخلص منها، لكن يجب علاجها عن طريق تناول بعض الأدوية اللازمة تحت إشراف الطبيب.

2. الطلوان.

يؤدي الطلوان إلى ظهور بقع بيضاء على اللثة وتحت الفم أو على الجوانب الداخلية للخدود، وفي بعض الأحيان، تظهر تلك البقع أيضاً على اللسان، ولا تغير الحكة في مظهرها وملمسها، بل يمكن أن تجعلها أكثر سوءاً.

وتحدث الإصابة بالطلوان نتيجة مضغ أو تدخين التبغ وشرب الكحوليات، فعادة ما يؤثر على 75 بالمئة من المدخنين، ومن النادر أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم.

3. الطلوان المشعر.

عند ظهور بقع بيضاء مجعدة على جوانب اللسان، فمن المرجح أن يدل ذلك على الإصابة بالطلوان المشعر، ويحدث نتيجة عدوى تستمر فترة طويلة، وتنتهي عندما يبدأ جهاز المناعة في استعادة قوته ومهاجمتها.

متى تزور الطبيب؟

إذا ظهرت بقع بيضاء مستمرة على اللسان لمدة تتجاوز 10 أيام، فيُنصح بزيارة الطبيب للفحص، وإن كان الأمر مجرد فطريات، فسرعان ما يُشفى من تلقاء نفسه، لكن في كل الأحوال، يجب التأكد أن المشكلة ليست أكثر من ذلك.