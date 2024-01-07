تراند اليوم : شملت مقربين من نصر الله .. أنور مالك يكشف مفاجأة عن تورط أبناء قيادات كبرى في حزب الله في التجسس لصالح الموساد

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل السياسي أنور مالك نقلا عن مصدر من لبنان أن تحقيقات أمنية جارية حول خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي شملت أبناء رؤوس كبرى في حزب الله بعد اغتيال صالح العاروري وقيادات القسام وعناصر من الحماية التابعة للحزب.

ولفت إلى أن المعلومات المتوفرة من مصادر قريبة من الجهات التي باشرت التحقيق تشير إلى أن ما توفر لديها يؤكد أن عملية الاغتيال مدبرة على أعلى المستويات وتعاونت مع دوائر استخباراتية خارجية مقابل أموال طائلة، ويشتبه المحققون في مخطط عمليات أخرى قد تطال مسؤولين آخرين في حماس.

وتابع أن جهات نافذة في حزب الله تعمل على احتواء الملف والسيطرة عليه قبل أن يتحول إلى فضائح كبرى لمقربين جدا حتى من الأمين العام حسن نصر الله.