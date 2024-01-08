ريما بنت بندر: برنامج المرأة في الدفاع يعكس اهتمام المملكة

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وأوضحت الأميرة ريما بنت بندر، التي ترأس البرنامج، أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز ودعم عمل المرأة في كافة القطاعات ومن ضمنها قطاعات الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن ما دعت إليه رؤية المملكة 2030، عبر تمكين المرأة وتسريع اندماجها في مجالات كثيرة داخل سوق العمل السعودي، حيث أسهمت هذه التوجهات في الوصول إلى العديد من النماذج الناجحة لعمل المرأة وتفوقها على مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى أن هذه البرامج تعمل على إيجاد زخم عالمي يعكس اهتمام حكومة المملكة بكافة نواحي تمكين وتعزيز مشاركة المرأة، وأن برنامج '' المرأة في الدفاع '' يتيح منصة مميزة تعزز فرص الإضافة إلى ذلك النجاح.
يذكر أن البرنامج يستضيف مديرات تنفيذيات وقيادات نسائية من مختلف دول العالم، لإبراز إنجازات المرأة، ومناقشة التحديات المستمرة، ومعرفة كيفية مساهمتها في قطاع الدفاع على مستوى العالم عبر سلسلة من الندوات وجلسات النقاش، حيث سيشكل دور المرأة في الدفاع الدولي موضوعا رئيسا في جلسات نقاش اليوم الرابع من المعرض.
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