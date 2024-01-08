صيانة الطرق والمحاور ومحطات الإنارة بالرياض

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وأوضحت الأمانة أنها أنجزت أعمال سفلتة طرق بمساحة 220,637م2، ودهانات أرضية بطول 120,031م، وإصلاح هبوطات وحفر بمساحة 59,557م2، إلى جانب إزالة 1,600 صبة خرسانية، وصيانة 557 لوحة إرشادية، و475 من البلاط، إضافة إلى أعمال غسيل بطول 81,240 مترا من الدهانات.
وأشارت إلى أن أعمال صيانة المحاور شملت مساحة 544.50 م2 من الحفر، و66,88م2 من الأرصفة، وصيانة خطين لتصريف المياه، وفاصل تمدد، إلى جانب صيانة 18 محطة إنارة، 2,491 فانوس إنارة، و2,269 عمودا.
يذكر، أن أعمال الصيانة لطرق العاصمة ومحاورها، تأتي في إطار جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية، تعزيزا للتنمية الحضرية، ودعما لركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة وذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليا، وتلبي تطلعات السكان.
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