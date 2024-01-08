شكرا لقرائتكم خبر مهلة 5 أشهر لترقيم الإبل وتسجيلها مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن منح ملاك الإبل في المملكة مهلة لمدة 5 أشهر تنتهي في الأول من مايو المقبل، لترقيم وتسجيل إبلهم الكترونيا، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم مجانا من خلال الدخول لمنصة «نما» الالكترونية عبر الرابط التالي: https://naama.sa/Services/DetailsEncryptedKey=LdkN9i5qBHs= ، داعية ملاك الإبل إلى الإسراع بالترقيم والتسجيل الالكتروني لحفظ حقوقهم، والاستفادة من المزايا والخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تسهل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى أنه يمكن ملاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، ويمكنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.

وأضافت «إن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد ملاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.

أبرز فوائد الترقيم: