شكرا لقرائتكم خبر مهلة 5 أشهر لترقيم الإبل وتسجيلها مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تسهل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى أنه يمكن ملاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، ويمكنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.
وأضافت «إن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد ملاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.
أبرز فوائد الترقيم:
- مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها.
- يساعد ملاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية.
- مساهمته في تأصيل سلالات الحيوانات بالمملكة.
- منع تداول أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة.
- عدم ترقيم الإبل يعرض ملاكها للعقوبة والغرامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهلة 5 أشهر لترقيم الإبل وتسجيلها مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.