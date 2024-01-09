الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصين الثلاثاء، أنها أطلقت بنجاح قمرًا اصطناعيًّا؛ حسب ما ذكرته محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية.

وذكر التلفزيون: أطلقت الصين بنجاح القمر الاصطناعي "أينشتاين" مستخدمة الصاروخ (لونغ- مارتش- 2سي) في مركز شينتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية، وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام".

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