انت الان تتابع غرامة الـ 3 آلاف ريال تنتظره.. ضبط مواطن خيم بمحمية الملك سلمان دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 11:41 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000) ﷼، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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