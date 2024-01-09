تراند اليوم : بالفيديو.. شاب "فلسطيني" يعلق على دعم الدول الخليجية والعربية لبلاده.. ويتساءل : أين جميل إيران علينا لم تدخل لنا إبرة بنج واحدة

صحيفة الخليج 365: رد شاب فلسطيني في مقطع فيديو على ما قاله الإيرانيين بأن أهل غزة ناكرون للجميل.

وقال الشاب خلال مقطع فيديو: "البعض قال إننا في قطاع غزة ناكرين للجميل، ما هو الجميل الذي قامت به إيران لكي نكون مدينين لها؟".

وأضاف: "لم أجد مدرسة واحدة ساهمت إيران في بنائها، وفي الأحياء السكنية وجدت الحي السعودي وهو أكبر حي يعيش فيه أهالي غزة، ومنازل أخرى قامت ببنائها قطر ومصر، ولم أجد منزل واحد لإيران".

وتابع: "في النظام الصحي وجدت المستشفى الكويتي والإماراتي والأردني والجزائري، ولم أجد مستشفى واحد لإيران".

وأكمل: "إيران ليس لها بصمة واحدة ولا حتى بإدخال إبرة بنج واحدة إلى غزة، حتى في الصعيد العسكري والقتالي، حتى الصواريخ التي تم تزويدنا فيها، لم تقتل إسرائيلي واحد ولم تفيدنا على الإطلاق".

وواصل: لغاية 6 أكتوبر كان يتم أخذ أموال المساعدات بحجة تطوير إمكانيات المقاومة، وين فلوس إيران ودعمها؟ نحن الفلسطينيين لم نلمس أي شيء ولا نريد أن نلمس أي شيء من إيران".

وزاد: "نحن لا نقبل أخلاقيا أن يكون لدينا علاقة بدولة استعمارية، نحن لا نتشرف بالعلاقة مع إيران أو بالدعم الإيراني الغير موجود أصلا".

وتسائل: "وين في دولة خطت إيران أقدامها فيها وطورتها؟ اليمن حولته إيران إلى مجاعة، لبنان انهارت بالكامل، الشيء الوحيد اللي ساهمت به إيران في غزة، هو تعزيز الانقسام والاقتتال الداخلي".

واختتم قائلا: "نحن بغنى عن جمايلكم ودعمكم والعلاقة معكم يا أوباش".