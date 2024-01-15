تدشين مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة

وبهذه المناسبة ثمن الخليف دعم واهتمام محافظ جدة بتنمية القطاع الزراعي ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة.
وأوضح أن المحافظة مقبلة على فعاليات متنوعة، تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار في مواسم الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن هذه المهرجانات تساعد المزارعين في عرض وتسويق منتجاتهم الزراعية حيث يتضمن المهرجان عرض لمحاصيل الخضار والفاكهة والتمور والبن والورد والفل، العسل ومنتجات المناحل، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة، وإقامة مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين وعدد من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى مرسم وفعاليات للأطفال.
ويأتي المهرجان بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وبمشاركة أكثر من 60 مزارعاً ونحالاً وأسرة منتجة.
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