انت الان تتابع مطالبات بفتح ملف الـ 300 مليون.. "مشروع مستشفى النساء والولادة بجازان".. قصة تعثر! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تتواصل مطالبات أهالي منطقة جازان لوزارة الصحة باتخاذ قرار ينهي معاناة بعض نساء المنطقة؛ ذلك مع تعثر مستشفى النساء والولادة الذي تم إيقافه منذ عام ٢٠١٩ وتعثر المشروع بعد ذلك حتى اليوم.

وتزامنًا مع بدء تحركات وتشكيلات التجمُّع الصحي، طالب أهالي المنطقة إدارة التجمع، بوضع مستشفى النساء والولادة ضمن أولويات المشاريع الصحية التي يتم استكمالها، نظرًا لما تشهده المنطقة من احتياج كبير في أسرّة الولادة وكافة العيادات النسوية.

ومشروع مستشفى النساء والولادة بالمنطقة الذي كان من المفترض أن يرى النور آخر عام 1438هـ، حظي بميزانية تفوق 300 مليون ريال؛ لكن سحب المشروع من المقاول تسبّب في تأخير طويل وتوقف للمشروع منذ سنوات حتى هذه الأيام، رغم الضغوط التي تشهدها أقسام الولادة في مستشفيات المنطقة؛ حيث يعد مشروع مستشفى النساء والولادة من المشاريع المهمة التي طُرحت عبر وزارة الصحة مباشرة.